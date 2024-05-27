Лавров обвинил Столтенберга в превышении полномочий генсека НАТО
Высказавшись в поддержку права Украины наносить удары по территории России западным оружием генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг превысил свои полномочия. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он выразил сомнение в том, что генсек «может брать на себя такую ответственность и выступать от имени членов» альянса, когда тема обсуждалась «не на уровне секретариата и генерального секретаря».
«Не на уровне секретариата и генерального секретаря, а в рамках блока, куда входят страны-члены, а он выполняет их волю. Я считаю, он превысил свои полномочия», - заключил российский министр.
Ранее Столтенберг заявил, что союзникам следует подумать о возможном снятии ограничений, наложенных на использование предоставленного Украине оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru