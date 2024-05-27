Лавров обвинил Столтенберга в превышении полномочий генсека НАТО

Высказавшись в поддержку права Украины наносить удары по территории России западным оружием генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг превысил свои полномочия. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Он выразил сомнение в том, что генсек «может брать на себя такую ответственность и выступать от имени членов» альянса, когда тема обсуждалась «не на уровне секретариата и генерального секретаря».

«Не на уровне секретариата и генерального секретаря, а в рамках блока, куда входят страны-члены, а он выполняет их волю. Я считаю, он превысил свои полномочия», - заключил российский министр.

Ранее Столтенберг заявил, что союзникам следует подумать о возможном снятии ограничений, наложенных на использование предоставленного Украине оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:МИД РФНАТОСпецоперацияСергей ЛавровЙенс Столтенберг

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