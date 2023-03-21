Столтенберг назвал сроки вступления Финляндии в НАТО

Финляндия вступит в Североатлантический альянс до 14 мая — дня, когда в Турции пройдут президентские выборы. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщило агентство ТАСС.

Венгрия вновь откладывает ратификацию заявок на вступление в НАТО Швеции и Финляндии

По его словам, венгерский парламент ратифицирует протокол о принятии Финляндии в НАТО в ближайшее время, а Турция сделает это до выборов. В то же время Столтенберг воздержался от озвучивания сроков по вступлению в альянс Швеции, однако отметил, что ее принятие в НАТО — приоритетный вопрос.

Ранее США призвали Турцию и Венгрию ускоренно ратифицировать присоединение к НАТО Швеции и Финляндии.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:НАТОШвецияФинляндияЙенс Столтенберг

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