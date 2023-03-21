Столтенберг назвал сроки вступления Финляндии в НАТО

По его словам, венгерский парламент ратифицирует протокол о принятии Финляндии в НАТО в ближайшее время, а Турция сделает это до выборов. В то же время Столтенберг воздержался от озвучивания сроков по вступлению в альянс Швеции, однако отметил, что ее принятие в НАТО — приоритетный вопрос.

Ранее США призвали Турцию и Венгрию ускоренно ратифицировать присоединение к НАТО Швеции и Финляндии.

