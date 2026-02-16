Посольство РФ отвергло обвинения Канады в связи с заявлениями по Навальному
Российское посольство в Оттаве отвергло обвинения властей Канады в связи с заявлением европейских стран об отравлении оппозиционера Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ).
В заявлении сказано, что обвинения канадской стороны беспочвенны и бездоказательны. Дипломаты также указали, что канадское правительство не имеет права комментировать внутренние российские дела.
14 февраля ФРГ, Великобритания, Нидерланды, Швеция и Франция в совместном заявлении заявили, что Навальный был отравлен с использованием эпибатидина - яда, который извлекается из кожи эквадорской лягушки-древолаза. Подобный вывод якобы был сделан на основании анализа образцов биоматериалов Навального.
После этого официального представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на это заявление, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
