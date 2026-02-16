СМИ: Авиадебоширов в РФ будут выявлять до посадки на рейс

В России потенциальных авиадебоширов планируют выявлять еще до посадки на борт, сообщают «Известия».

Такие рекомендации транспортной полиции Росавиация направила руководителям перевозчиков. МВД РФ советует службам безопасности заранее обращать внимание на нетрезвых и неадекватных пассажиров в «чистых» зонах и применять профилактические меры. Однако конкретные способы не уточняются.

По словам экспертов, критерии, по которым клиентов авиакомпаний можно отнести к потенциальным правонарушителям, не сформулированы: само по себе опьянение таким показателем пока не является.

Успокоить дебоширов на борту помогут только черные списки пассажиров, а не штрафы, рассказал главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров в разговоре с НСН.

ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
