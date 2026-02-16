Песков: У Кремля отсутствуют планы судиться из-за сувениров с Путиным

По его словам, это указывает на популярность российского лидера. «Мы, конечно, смотрим внимательно, нет ли чего-то оскорбляющего личность. Это отдельный случай», — указал он.

Продажа подобных вещей говорит о популярности президента, такие действия являются способом людей выражать свои чувства, отметил официальный представитель Кремля.

Сувенирная монета с президентом России Владимиром Путиным бьет рекорды продаж в Германии, что подтверждает теплое отношение немцев к россиянам, рассказал шеф-редактор немецкого издания COMPACT Юрген Эльзессер в разговоре с НСН.

