Песков: У Кремля отсутствуют планы судиться из-за сувениров с Путиным
Российские власти не планируют судиться из-за различных товаров, на которых изображен президент РФ Владимир Путин, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, это указывает на популярность российского лидера. «Мы, конечно, смотрим внимательно, нет ли чего-то оскорбляющего личность. Это отдельный случай», — указал он.
Продажа подобных вещей говорит о популярности президента, такие действия являются способом людей выражать свои чувства, отметил официальный представитель Кремля.
Сувенирная монета с президентом России Владимиром Путиным бьет рекорды продаж в Германии, что подтверждает теплое отношение немцев к россиянам, рассказал шеф-редактор немецкого издания COMPACT Юрген Эльзессер в разговоре с НСН.
