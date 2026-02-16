Издание пишет, что Европа выглядит дезориентированной. «Франция выглядит как хромая утка, а у Германии нет четкого плана», — говорится в статье. Отмечается, что в последние годы европейцы загнали себя в изоляцию.

В статье сказано, что внутренний раскол Европы сопровождается недовольством среди населения и отсутствием поддержки прежнего политического курса, связанного с постоянным наращиванием вооружений.

15 февраля глава правительства Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время разговора не заметили подошедшего Макрона и не поздоровались с ним, тем самым унизив французского лидера.

России на руку разногласия внутри Евросоюза в перспективе возможной нормализации отношений с отдельными странами, объяснил НСН немецкий политолог Александр Рар.

