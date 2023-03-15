Венгрия вновь откладывает ратификацию заявок на вступление в НАТО Швеции и Финляндии

Венгрия не поставила никаких условий для ратификации заявок Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс, но постоянно откладывает голосование по этому вопросу в парламенте.

Помимо Венгрии, Турция также не ратифицировала вступление этих двух стран в НАТО.

Ранее, как сообщала НСН, премьер Венгрии Виктор Орбан призвал обдумать будущее взаимоотношений с Россией.

