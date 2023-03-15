Венгрия вновь откладывает ратификацию заявок на вступление в НАТО Швеции и Финляндии
Парламент Венгрии вновь отложил слушания о членстве Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщает издание HVG.
С просьбой к депутатам перенести обсуждение этого вопроса обратился заместитель главы правительства Жолт Шемьен. По его словам, это связано с тем, что переговоры Будапешта с Еврокомиссией еще окончательно не завершены.
Венгрия не поставила никаких условий для ратификации заявок Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс, но постоянно откладывает голосование по этому вопросу в парламенте.
Помимо Венгрии, Турция также не ратифицировала вступление этих двух стран в НАТО.
Ранее, как сообщала НСН, премьер Венгрии Виктор Орбан призвал обдумать будущее взаимоотношений с Россией.
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