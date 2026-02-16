Эксперты: Инфляционные ожидания россиян мешают ЦБ РФ активнее снижать ключевую ставку

По их словам, на фоне фактического замедления инфляции до 6% граждане по-прежнему прогнозируют рост цен на уровне 13,7%. Это расхождение стимулирует потребительскую активность: люди предпочитают тратить средства и делать запасы, что, в свою очередь, нивелирует усилия регулятора по охлаждению экономики.

Дополнительным фактором, подпитывающим пессимизм, является опережающее подорожание продуктов питания относительно усредненных статистических показателей. ЦБ прогнозирует возврат инфляции к таргету 4–4,5% в этом году, однако многие семьи ощущают более сильный рост цен.

Ранее Минэкономразвития пересмотрело оценку годовой инфляции в России на 9 февраля 2026 года до 5,94% вместо прежних 6,37%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

