Эксперты: Инфляционные ожидания россиян мешают ЦБ РФ активнее снижать ключевую ставку
Сдержанное снижение ключевой ставки Центробанка России обусловлено сохранением высоких инфляционных ожиданий среди населения, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.
По их словам, на фоне фактического замедления инфляции до 6% граждане по-прежнему прогнозируют рост цен на уровне 13,7%. Это расхождение стимулирует потребительскую активность: люди предпочитают тратить средства и делать запасы, что, в свою очередь, нивелирует усилия регулятора по охлаждению экономики.
Дополнительным фактором, подпитывающим пессимизм, является опережающее подорожание продуктов питания относительно усредненных статистических показателей. ЦБ прогнозирует возврат инфляции к таргету 4–4,5% в этом году, однако многие семьи ощущают более сильный рост цен.
Ранее Минэкономразвития пересмотрело оценку годовой инфляции в России на 9 февраля 2026 года до 5,94% вместо прежних 6,37%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Авиадебоширов в РФ будут выявлять до посадки на рейс
- СМИ: На Украине появились новые схемы коррупции
- Эксперты: Инфляционные ожидания россиян мешают ЦБ РФ активнее снижать ключевую ставку
- Трамп: «Совет мира» объявит о выделении более $5 млрд на восстановление Газы
- СМИ: Инцидент с участием Макрона и Мерца указывает на раскол между ними
- Посольство РФ отвергло обвинения Канады в связи с заявлениями по Навальному
- Генпрокурор США представила список из 300 влиятельных фигур из файлов Эпштейна
- Фигуристы Володин и Хазе выиграли короткую программу на Олимпиаде
- Кремль: России нужно вести диалог с МОК и защищать интересы спортсменов
- Дмитриев: Фонд Гейтса установил контроль над вакцинами ради злых целей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru