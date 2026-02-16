Эксперты: Инфляционные ожидания россиян мешают ЦБ РФ активнее снижать ключевую ставку

Сдержанное снижение ключевой ставки Центробанка России обусловлено сохранением высоких инфляционных ожиданий среди населения, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

Набиуллина рассказала, когда инфляция в России стабилизируется к 4%

По их словам, на фоне фактического замедления инфляции до 6% граждане по-прежнему прогнозируют рост цен на уровне 13,7%. Это расхождение стимулирует потребительскую активность: люди предпочитают тратить средства и делать запасы, что, в свою очередь, нивелирует усилия регулятора по охлаждению экономики.

Дополнительным фактором, подпитывающим пессимизм, является опережающее подорожание продуктов питания относительно усредненных статистических показателей. ЦБ прогнозирует возврат инфляции к таргету 4–4,5% в этом году, однако многие семьи ощущают более сильный рост цен.

Ранее Минэкономразвития пересмотрело оценку годовой инфляции в России на 9 февраля 2026 года до 5,94% вместо прежних 6,37%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

