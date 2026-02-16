СМИ: На Украине появились новые схемы коррупции
Серия коррупционных скандалов на Украине может говорить о появлении в стране новых схем незаконного обогащения, сообщает Berliner Zeitung.
По данным издания, наибольшие риски злоупотреблений сосредоточены в сферах, напрямую связанных с военно-промышленным комплексом, где аккумулируются значительные бюджетные средства и финансовая помощь западных партнеров. При этом для спонсоров Киева ситуация превращается в системную проблему.
Отмечается, что в Брюсселе и Вашингтоне усиливается обеспокоенность тем, что значительные объемы поддержки могут расходоваться неэффективно.
Ранее экс-министр энергетики Украины Галущенко был задержан при попытке покинуть страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Авиадебоширов в РФ будут выявлять до посадки на рейс
- СМИ: На Украине появились новые схемы коррупции
- Эксперты: Инфляционные ожидания россиян мешают ЦБ РФ активнее снижать ключевую ставку
- Трамп: «Совет мира» объявит о выделении более $5 млрд на восстановление Газы
- СМИ: Инцидент с участием Макрона и Мерца указывает на раскол между ними
- Посольство РФ отвергло обвинения Канады в связи с заявлениями по Навальному
- Генпрокурор США представила список из 300 влиятельных фигур из файлов Эпштейна
- Фигуристы Володин и Хазе выиграли короткую программу на Олимпиаде
- Кремль: России нужно вести диалог с МОК и защищать интересы спортсменов
- Дмитриев: Фонд Гейтса установил контроль над вакцинами ради злых целей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru