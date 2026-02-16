СМИ: На Украине появились новые схемы коррупции

По данным издания, наибольшие риски злоупотреблений сосредоточены в сферах, напрямую связанных с военно-промышленным комплексом, где аккумулируются значительные бюджетные средства и финансовая помощь западных партнеров. При этом для спонсоров Киева ситуация превращается в системную проблему.

Отмечается, что в Брюсселе и Вашингтоне усиливается обеспокоенность тем, что значительные объемы поддержки могут расходоваться неэффективно.

Ранее экс-министр энергетики Украины Галущенко был задержан при попытке покинуть страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

