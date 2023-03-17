Вашингтон призывает Венгрию и Турцию ускорить принятие Швеции и Финляндии в НАТО
США призывают Турцию и Венгрию ускоренно ратифицировать присоединение к НАТО Швеции и Финляндии. Об этом говорится в обнародованном заявлении помощника главы Белого Дома по национальной безопасности Джейка Салливана, сообщает ТАСС.
По его словам, в Вашингтоне приветствуют решение турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о намерении отправить на ратификацию в парламент своей страны протоколы о вступлении Финляндии, но вместе с тем, настаивают и на оперативной ратификации протоколов о вступлении в Североатлантической альянс Швеции.
Салливан отметил необходимость ускориться в ратификации протоколов и для Венгрии.
Он также добавил, что прием Швеции и Финляндии в НАТО сделает альянс более сильным и поспособствует укреплению европейской безопасности.
Ранее, как сообщала НСН, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не согласится с членством Швеции в НАТО, пока Стокгольм не станет с Анкарой рядом в борьбе с терроризмом.
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