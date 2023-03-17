Вашингтон призывает Венгрию и Турцию ускорить принятие Швеции и Финляндии в НАТО

США призывают Турцию и Венгрию ускоренно ратифицировать присоединение к НАТО Швеции и Финляндии. Об этом говорится в обнародованном заявлении помощника главы Белого Дома по национальной безопасности Джейка Салливана, сообщает ТАСС.

По его словам, в Вашингтоне приветствуют решение турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о намерении отправить на ратификацию в парламент своей страны протоколы о вступлении Финляндии, но вместе с тем, настаивают и на оперативной ратификации протоколов о вступлении в Североатлантической альянс Швеции.