Ученые: Быстрая лапша, сосиски и сладкие йогурты могут вызвать слабоумие

Они проанализировали исследования с участием 70 тысяч человек. Как оаказалось, увлечение ультраобработанными продуктами — чипсами, газировкой, фастфудом, лапшой быстрого приготовления, сосисками, сладкими йогуртами и замороженными полуфабрикатами — связано с высоким риском деменции.

Для снижения вероятности патологий необходимо использовать принципы нейронутрициологии и употреблять богатую особыми веществами еду.

Специалисты Сеченовского университета заявили, что нездоровое питание нарушает взаимодействие, называемое осью «кишечник–мозг». При развитии дисбаланса микрофлоры кишечника вредные вещества проникают в мозг, вызывая воспаление нервных клеток и увеличивая вероятность развития, например, болезни Паркинсона.

Ранее диетолог призвала есть чипсы не чаще раза в месяц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

