Столтенберг: Конфликт на Украине может решиться путем переговоров

Украинский конфликт может разрешиться путем переговоров. Об этом сообщает испанская газета El Pais со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга.

При этом он настоял на том, чтобы альянс продолжил направлять военную помощь Киеву. По его словам, ответственность оргназации закачается в обеспечении сильной позиции Украины и сохранении ее суверенитета.

НАТО считает, что конфликт на Украине будет продолжительным

В то же время Столтенберг заявил, что НАТО помогает Украине вооружением по просьбе самого Киева.

Ранее Йенс Столтенберг рассказал, что страны НАТО на саммите альянса в Мадриде согласуют полный пакет помощи Украине.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:ПереговорыЙенс СтолтенбергПомощьНАТОУкраина
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