НАТО считает, что конфликт на Украине будет продолжительным
Военный конфликт на территории Украине будет затяжным. Такое мнение высказал замгенсекретаря НАТО Мирча Джоанэ, передает ТАСС.
Выражая мнение альянса, Джоанэ отметил, что ожидаются значительные потери в конфликте с обеих сторон. Как считают в НАТО, ни одна сторона не имеет достаточных сил для решительной победы.
Джоанэ также отметил важность продолжения поддержки Украины.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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