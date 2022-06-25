Столтенберг: Саммит НАТО согласует полный пакет помощи Украине
Страны НАТО на саммите альянса в Мадриде согласуют полный пакет помощи Украине. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью газете El País.
Как отметил Столтенберг, запланированный на 28-30 июня саммит в Мадриде — решающий и преобразующий для НАТО.
«Это будет историческое событие прежде всего потому, что 30 союзников собираются в разгар крупнейшего кризиса безопасности в Европе с окончания Второй мировой войны», — рассказал генсек.
По словам Столтенберга, в ходе встречи будет утверждена новая стратегическая концепция НАТО, планируется согласовать крупнейшее преобразование коллективной обороны альянса со времен окончания холодной войны «с увеличением войск, готовностью к быстрому реагированию и большим количеством оборудования наготове».
Кроме того, Североатлантический альянс согласует полный пакет помощи Украине и новый пакет поддержки Мавритании для борьбы с терроризмом, пограничного контроля и укрепления обороны и безопасности.
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