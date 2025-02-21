Стивен Кинг вернулся в соцсеть X, чтобы ответить Маску и Трампу
Писатель Стивен Кинг, ранее покинувший соцсеть X, вернулся, чтобы опубликовать оскорбительный пост в адрес президента США Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска.
В своем посте Кинг назвал Трампа «недоумком», отметив, что это «вдвойне относится к Илону!».
В ответ Маск написал, что «действительно скучал» по писателю, однако второе его сообщение оставил без комментария.
Во время первого срока президентства Трампа Кинг уже высказывал несогласие с его политикой. Например, он заявил, что президентская администрация страшнее его романов-бестселлеров.
В ноябре 2024 года Кинг покинул соцсеть «из-за чрезмерной токсичности» платформы. Весной 2022 года, после начала военной операции на Украине, Кинг не стал продлевать контракт на издание своих книг в России.
В ноябре прошлого года Кинг анонсировал новый роман «Never Flinch»(«Никогда не вздрагивай»). Выход запланирован на май 2025 года. По данным СМИ, в произведении переплетаются несколько сюжетных линий. Одна рассказывает об убийце, одержимом местью, другая — о преследователе, угрожающем знаменитой феминистке.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рязанская область получит свыше 2,6 млрд рублей на развитие производства БПЛА
- СМИ: В Балтийском море поврежден еще один кабель
- В Анкаре зарегистрировали второе за пять дней землетрясение
- Путина предупредили о рисках принятия закона о такси только российской сборки
- В Свердловской области появилась первая православная пожарная дружина
- Нетаньяху: ХАМАС передало тело неизвестной жительницы Газы вместо израильтянки
- Стивен Кинг вернулся в соцсеть X, чтобы ответить Маску и Трампу
- Собянин: Москвичи собрали более 30 тыс. подарков для участников СВО
- СМИ: Глава Минсельхоза Лут попала в ДТП в центре Москвы
- Летевший из Красноярска Boeing аварийно сел во Владивостоке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru