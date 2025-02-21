Стивен Кинг вернулся в соцсеть X, чтобы ответить Маску и Трампу

Во время первого срока президентства Трампа Кинг уже высказывал несогласие с его политикой. Например, он заявил, что президентская администрация страшнее его романов-бестселлеров.

В ноябре 2024 года Кинг покинул соцсеть «из-за чрезмерной токсичности» платформы. Весной 2022 года, после начала военной операции на Украине, Кинг не стал продлевать контракт на издание своих книг в России.

В ноябре прошлого года Кинг анонсировал новый роман «Never Flinch»(«Никогда не вздрагивай»). Выход запланирован на май 2025 года. По данным СМИ, в произведении переплетаются несколько сюжетных линий. Одна рассказывает об убийце, одержимом местью, другая — о преследователе, угрожающем знаменитой феминистке.



