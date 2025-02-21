Стивен Кинг вернулся в соцсеть X, чтобы ответить Маску и Трампу

Писатель Стивен Кинг, ранее покинувший соцсеть X, вернулся, чтобы опубликовать оскорбительный пост в адрес президента США Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска.

В своем посте Кинг назвал Трампа «недоумком», отметив, что это «вдвойне относится к Илону!».

В ответ Маск написал, что «действительно скучал» по писателю, однако второе его сообщение оставил без комментария.

«Первый в Голливуде»: Юру Борисова номинировали на «Оскар»

Во время первого срока президентства Трампа Кинг уже высказывал несогласие с его политикой. Например, он заявил, что президентская администрация страшнее его романов-бестселлеров.

В ноябре 2024 года Кинг покинул соцсеть «из-за чрезмерной токсичности» платформы. Весной 2022 года, после начала военной операции на Украине, Кинг не стал продлевать контракт на издание своих книг в России.

В ноябре прошлого года Кинг анонсировал новый роман «Never Flinch»(«Никогда не вздрагивай»). Выход запланирован на май 2025 года. По данным СМИ, в произведении переплетаются несколько сюжетных линий. Одна рассказывает об убийце, одержимом местью, другая — о преследователе, угрожающем знаменитой феминистке.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СШАПисатели

Горячие новости

Все новости

партнеры