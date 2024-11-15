Писатель Стивен Кинг объявил об уходе из соцсети X

Мастер ужасов, американский писатель Стивен Кинг объявил об уходе из социальной сети X (ранее Twitter).

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«Я покидаю Twitter. Пытался остаться, но атмосфера стала слишком токсичной», — написал он в соцсети X.

После президентских выборов в США писатель назвал нынешнего владельца соцсети Илона Маска - «первой леди», победившего Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что по «Сказке» Стивена Кинга снимут сериал, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СШАПисателиТрампИлон МаскСоцсети

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