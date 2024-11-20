Стивен Кинг анонсировал новый роман «Never Flinch»
Писатель Стивен Кинг анонсировал свой новый роман, пишет журнал Entertainment Weekly.
Новой произведение мастера ужасов будет называться «Never Flinch» («Никогда не вздрагивай»). Выход запланирован на 27 мая 2025 года.
По данным СМИ, в произведении переплетаются несколько сюжетных линий. Одна рассказывает об убийце, одержимом местью, а другая — о преследователе, угрожающем знаменитой феминистке. В конце романа истории сойдутся в единую впечатляющую кульминацию, отмечает EW.
Ранее стало известно, что британская писательница Саманта Харви получила Букеровскую премию 2024 года за свой роман «На орбите», напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru