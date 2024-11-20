Стивен Кинг анонсировал новый роман «Never Flinch»

Новой произведение мастера ужасов будет называться «Never Flinch» («Никогда не вздрагивай»). Выход запланирован на 27 мая 2025 года.

По данным СМИ, в произведении переплетаются несколько сюжетных линий. Одна рассказывает об убийце, одержимом местью, а другая — о преследователе, угрожающем знаменитой феминистке. В конце романа истории сойдутся в единую впечатляющую кульминацию, отмечает EW.

Ранее стало известно, что британская писательница Саманта Харви получила Букеровскую премию 2024 года за свой роман «На орбите», напоминает RT.

