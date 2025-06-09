Степашин заявил, что Россия допустила ошибку в отношении Украины в 90-х годах

«Я считаю, это огромная стратегическая ошибка начала 1990-х годов», — заявил он. Политик отметил, что тогда многие страны Запада, в том числе США, активно работали на Украине, что способствовало изменению общественного сознания.

Ранее Степашин сказал, что процедура роспуска СССР была нарушена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

