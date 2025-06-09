Степашин заявил, что Россия допустила ошибку в отношении Украины в 90-х годах
9 июня 202506:04
Москва совершила ошибку в 90-х годах, считая, что братский украинский народ «никуда не денется», сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину экс-глава правительства России Сергей Степашин.
«Я считаю, это огромная стратегическая ошибка начала 1990-х годов», — заявил он. Политик отметил, что тогда многие страны Запада, в том числе США, активно работали на Украине, что способствовало изменению общественного сознания.
Ранее Степашин сказал, что процедура роспуска СССР была нарушена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru