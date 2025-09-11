В День города Музей Победы пригласит на ретровыходные
Москвичи и гости столицы смогут посетить бесплатные экскурсии и мастер-классы во время празднования Дня города в Музее Победы 13 и 14 сентября в рамках программы «Парк Победы. Главный патриотический».
По словам представителей музея, посетители смогут окунуться в атмосферу Москвы 1940-х годов. Реконструкторы расскажут о востребованных профессиях той эпохи, в музее «Г.О.Р.А.» пройдет ретро-квартирник «Московский ритм», а на танцплощадке все желающие смогут научиться танцевать фокстрот «Рио-Рита». Кроме того, можно будет сразиться в шахматы и городки.
Кроме того, зрители смогут увидеть иммерсивные кинореконструкции: инсценировку кинофильма «Табор уходит в небо» с неожиданными поворотами сюжета и зажигательными цыганскими мотивами, показ моды в атмосфере фильма «Карнавальная ночь», задержание двух грабителей «патрулем НКВД». Кроме того, все желающие смогут сыграть в шахматы с самим Остапом Бендером.
Возле танцплощадки гостям представят коллекции ретро-шляпок и предложат своими руками украсить головной убор. Также посетители увидят женские аксессуары середины прошлого века и познакомятся с прическами 1940-х годов. Самые маленькие гости смогут поучаствовать в творческих мастер-классах.
Программа «Парк Победы. Главный патриотический» проводится при поддержке столичного правительства.
