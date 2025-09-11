Курс евро поднялся выше 100 рублей впервые с 10 февраля
11 сентября 202511:05
Внебиржевой курс евро взлетел выше 100 рублей, такой уровень зафиксирован впервые с 10 февраля.
Согласно данным торгов, к 10:05 мск валюта подорожала до 100,12 рубля. Евро прибавил относительно предыдущего закрытия 78 копеек.
При этом расчетный курс доллара достигал 85,74 рубля.
Накануне внебиржевой курс европейской валюты превысил 98 рублей, пишет 360.ru.
