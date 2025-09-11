Курс евро поднялся выше 100 рублей впервые с 10 февраля

Внебиржевой курс евро взлетел выше 100 рублей, такой уровень зафиксирован впервые с 10 февраля.

Депутат Кирьянов: Курс доллара должен превышать 100 рублей

Согласно данным торгов, к 10:05 мск валюта подорожала до 100,12 рубля. Евро прибавил относительно предыдущего закрытия 78 копеек.

При этом расчетный курс доллара достигал 85,74 рубля.

Накануне внебиржевой курс европейской валюты превысил 98 рублей, пишет 360.ru.

