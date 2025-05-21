Степашин: Крым мог стать российским в 1991 году

Россия могла присоединить Крым к своей территории еще при распаде СССР. Об этом заявил бывший премьер-министр РФ, председатель Ассоциации юристов Сергей Степашин в беседе с ТАСС.

«Мы тогда могли спокойно прописать тему Крыма в Беловежских соглашениях, а также в связанных с этим нормативных документах. Это я знаю не понаслышке», - отметил экс-премьер.

По его словам, первый президент РФ Борис Ельцин тогда не проявил должного внимания к этому вопросу.

Ранее Степашин назвал ошибкой присоединение территории Западной Украины и особенно Бессарабии к СССР в 1939-1940 годах.

