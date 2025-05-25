Степашин: Процедура роспуска СССР была нарушена
Процедура роспуска СССР была нарушена. Об этом в беседе с РИА Новости заявил экс-председатель правительства, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.
До этого советник президента РФ Антон Кобяков напомнил, что СССР все еще «юридически существует», так как, по его словам, была нарушена процедура так называемого роспуска республик. Он объяснил это тем, что, если СССР создал Съезд народных депутатов, то и распускать его нужно было по решению съезда.
В связи с этим Степашин указал на то, что «с юридической точки зрения, Кобяков был прав», и согласился с тем, что процедура роспуска СССР была нарушена.
Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина отметила, что юридический статус СССР требует рассмотрения в ГД, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru