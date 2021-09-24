Метит в губернаторы. Отказ Прилепина от Госдумы получил неожиданное объяснение

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, депутат от «Справедливая Россия» Алексей Чепа подтвердил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Захар Прилепин видит себя на посту губернатора одного из регионов России.

Ранее в пятницу стало известно, что сопредседатель партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Прилепин отказался от думского мандата ради участия в школе губернаторов. Об этом НСН сообщил пресс-секретарь политика.

«Я слышал, что он это сделал, но официального его заявления я не слышал. Насколько мне известно, он собирается быть губернатором. Он записался в "школу губернаторов" и будет учиться. Я не знаю, в какой регион он намерен идти, это его личное дело, я с ним после выборов не разговаривал. Есть определенные замены, у нас много замечательных, сильных кандидатов не прошли», - объяснил депутат.

По мнению политика, объединение двух партий пошло на пользу всем участникам, несмотря на кадровые перестановки.