Метит в губернаторы. Отказ Прилепина от Госдумы получил неожиданное объяснение
Однопартиец Прилепина и политолог в эфире НСН высказали предположения о дальнейшей карьере политика.
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, депутат от «Справедливая Россия» Алексей Чепа подтвердил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Захар Прилепин видит себя на посту губернатора одного из регионов России.
Ранее в пятницу стало известно, что сопредседатель партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Прилепин отказался от думского мандата ради участия в школе губернаторов. Об этом НСН сообщил пресс-секретарь политика.
«Я слышал, что он это сделал, но официального его заявления я не слышал. Насколько мне известно, он собирается быть губернатором. Он записался в "школу губернаторов" и будет учиться. Я не знаю, в какой регион он намерен идти, это его личное дело, я с ним после выборов не разговаривал. Есть определенные замены, у нас много замечательных, сильных кандидатов не прошли», - объяснил депутат.
По мнению политика, объединение двух партий пошло на пользу всем участникам, несмотря на кадровые перестановки.
«Мы не потеряем Прилепина, необязательно быть депутатом и бороться за наши идеалы. Это не означает, что он теряет связь с партией, нет. Он работал, старался, сказать, что все это было только для выборов, нельзя. Объединение партии подстегнуло всех к работе, у нас появилась благодаря этому абсолютно новая программа, которая идеологически усилила нас. Мы не все тонкости сумели донести до избирателей, он больше сыграл на эмоциях. А так у нас очень сильная программа, которая поможет вывести людей из бедности, лично я ее высоко ценю», - отметил Чепа.
В свою очередь, гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что Прилепин доказал свою пригодность к управлению целым регионом.
«То, что Прилепин учится в "школе губернаторов", уже о многом [говорит]. Там отбор, и свою компетентность он уже показал», - заявил политолог.
При этом Потуремский отказался предсказывать, в каком регионе смог бы работать Прилепин, назвав это «гаданием на кофейной гуще».
«Бросьте, нет реальности в виде ЛНР, ДНР, там нет губернаторов. Зачем это делать? А Нижегородская область (там родился Прилепин, - прим. НСН) управляется эффективным губернатором, куда его деть?» - спросил собеседник НСН.
Ранее стало известно, что актер и художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков также не получит мандат депутата Госдумы.
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