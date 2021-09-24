Названа причина отказа Прилепина от депутатского мандата

Сопредседатель партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Захар Прилепин отказался от депутатского мандата, чтобы сосредоточиться на обучении в школе губернаторов. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала пресс-секретарь политика Елизавета Кондакова.

«Захар Прилепин действительно отдаст мандат одному из своих ближайших соратников - Дмитрию Кузнецову, который возглавлял региональную группу по Нижегородской области, а сам Захар намерен сейчас сосредоточиться на обучении в школе губернаторов, где он уже приступил к обучению 22 сентября», - рассказали в пресс-службе политика.

По итогам выборов в Госдуму, которые прошли 17-19 сентября, партия «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» получила 27 депутатских мандатов.

