Названа причина отказа Прилепина от депутатского мандата
Сопредседатель партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Захар Прилепин отказался от депутатского мандата, чтобы сосредоточиться на обучении в школе губернаторов. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала пресс-секретарь политика Елизавета Кондакова.
«Захар Прилепин действительно отдаст мандат одному из своих ближайших соратников - Дмитрию Кузнецову, который возглавлял региональную группу по Нижегородской области, а сам Захар намерен сейчас сосредоточиться на обучении в школе губернаторов, где он уже приступил к обучению 22 сентября», - рассказали в пресс-службе политика.
По итогам выборов в Госдуму, которые прошли 17-19 сентября, партия «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» получила 27 депутатских мандатов.
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