«Очередь не доходит». Машков не будет депутатом Госдумы
Актер и художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков не получит мандат депутата Госдумы, сообщает РИА Новости.
Он входил в список «Единой России» от Москвы на выборах в Госдуму.
«До Владимира Львовича очередь не доходит», - сказал агентству источник в «Единой России».
Ранее сообщалось, что новыми депутатами Госдумы станут актер Дмитрий Певцов, певец Денис Майданов, интеллектуал Анатолий Вассерман и бывший КВНщик Сангаджи Тарбаев.
А вот другие представители шоубизнеса - Сергей Зверев, Виктория Дайнеко, Татьяна Буланова и Аскольд Запашный – не смогли получить депутатские мандаты.
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