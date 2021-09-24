«Очередь не доходит». Машков не будет депутатом Госдумы

Актер и художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков не получит мандат депутата Госдумы, сообщает РИА Новости.

Он входил в список «Единой России» от Москвы на выборах в Госдуму.

«До Владимира Львовича очередь не доходит», - сказал агентству источник в «Единой России».

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Ранее сообщалось, что новыми депутатами Госдумы станут актер Дмитрий Певцов, певец Денис Майданов, интеллектуал Анатолий Вассерман и бывший КВНщик Сангаджи Тарбаев.

А вот другие представители шоубизнеса - Сергей Зверев, Виктория Дайнеко, Татьяна Буланова и Аскольд Запашный – не смогли получить депутатские мандаты.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АктерГосдума
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