Путин снял интригу? Политолог о будущем «суперпопулярных» Шойгу и Лаврова

Сергей Шойгу и Сергей Лавров реализовали себя на постах министров, и теперь либо будут что-то «доделывать», либо захотят сменить род деятельности, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Алексей Мухин.

Ранее СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин встретится 27 сентября с Шойгу и Лавровым, после чего станет ясно, пойдут ли в Госдуму главы Минобороны и МИД, возглавлявшие на выборах федеральный список «Единой России».