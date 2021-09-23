Путин снял интригу? Политолог о будущем «суперпопулярных» Шойгу и Лаврова
Алексей Мухин сказал НСН, что бессмысленно строить политические конструкции до того, как министры примут «экзистенциальные решения».
Сергей Шойгу и Сергей Лавров реализовали себя на постах министров, и теперь либо будут что-то «доделывать», либо захотят сменить род деятельности, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Алексей Мухин.
Ранее СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин встретится 27 сентября с Шойгу и Лавровым, после чего станет ясно, пойдут ли в Госдуму главы Минобороны и МИД, возглавлявшие на выборах федеральный список «Единой России».
«В принципе, Путин снял интригу. Он сказал, что и Шойгу, и Лавров должны сами принять решение, поэтому мы просто его ждем. Сейчас выстраивать какие-то политические конструкции бессмысленно, достаточно немного подождать, а их решение будет связано либо с желанием сменить род деятельности, либо завершить то, что они, возможно, еще не завершили, по их представлению», - отметил Мухин.
При этом он назвал Лаврова и Шойгу «суперпопулярными» министрами, которым предстоит решить, чем заниматься в жизни дальше.
«На самом деле это довольно экзистенциальная вещь для обоих министров. Они суперпопулярны, они реализовали себя на своих постах, оба занимают свои позиции достаточно давно, Лавров даже дольше, чем Шойгу, поэтому их решение касается личных предпочтений, а не целесообразности. Путин говорил, что эти министры реализовали себя, и теперь для них стоит вопрос, чем заниматься в жизни дальше. Соответственно, в этой конфигурации они должны принять для себя решение, которого мы должны просто подождать», - пояснил политолог.
Мухин также отметил, что не стоит ждать серьезных изменений в кабинете министров, но «корректирующие изменения» будут.
Ранее президент России Владимир Путин признался, что ему было бы жалко отпускать Шойгу и Лаврова в Госдуму. Однако, по словам президента, они сами должны сделать выбор.
Член президиума Генерального совета «Единой Росии» Сергей Неверов также говорил «Радиоточке НСН», что Шойгу сам определится, идти ли в Госдуму.
«Вот у Сергея Шойгу и спросите! У вас есть посторонний человек, за которого вы готовы ответить, или нет? Вот и мы (за него ответить – прим. НСН) не можем», - сказал он, отвечая на вопрос о будущем министра обороны.
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