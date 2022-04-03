Стало известно, почему Зеленский отказался от идеи Шольца не вступать в НАТО

«На встрече в Мюнхене 19 февраля он сказал Зеленскому, что Украина должна отказаться от своих устремлений в НАТО и объявить нейтралитет в рамках более широкой сделки по европейской безопасности между Западом и Россией», — говорится в публикации.

Планировалось, что соглашение могли подписать президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден. Совместно они могли бы гарантировать безопасность Киева.

Сообщается, что Владимир Зеленский отказался от возможности урегулировать конфликт. По словам президента Украины, большинство жителей страны якобы поддерживают вступление страны в НАТО.

«Его ответ заставил немецких чиновников обеспокоиться, что шансы на мир тают», — приводит цитату издания Газета.ru.

Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Украина на переговорах с российской стороной выдвинула требование о невмешательстве вхождению страны в ЕС, потому что после вступления в Евросоюз большинство стран были приняты в НАТО.

