Стало известно, почему Зеленский отказался от идеи Шольца не вступать в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский отказался от инициативы канцлера Германии Олафа Шольца урегулировать конфликт с Россией, отказавшись от вступления в НАТО. Об этом немецкий политик заявил в феврале, но украинский лидер отверг предложение, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.
«На встрече в Мюнхене 19 февраля он сказал Зеленскому, что Украина должна отказаться от своих устремлений в НАТО и объявить нейтралитет в рамках более широкой сделки по европейской безопасности между Западом и Россией», — говорится в публикации.
Планировалось, что соглашение могли подписать президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден. Совместно они могли бы гарантировать безопасность Киева.
Сообщается, что Владимир Зеленский отказался от возможности урегулировать конфликт. По словам президента Украины, большинство жителей страны якобы поддерживают вступление страны в НАТО.
«Его ответ заставил немецких чиновников обеспокоиться, что шансы на мир тают», — приводит цитату издания Газета.ru.
Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Украина на переговорах с российской стороной выдвинула требование о невмешательстве вхождению страны в ЕС, потому что после вступления в Евросоюз большинство стран были приняты в НАТО.
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