Более широкая линейка товаров и демпинг со стороны маркетплейсов являются основными причинами, не дающими выживать российским фэшн-ретейлерам. Об этом НСН рассказал эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.

Порядка 34% крупных российских ретейлеров одежды массового сегмента получили убытки в 2025 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные компании Fashion Consulting Group. Гендиректор компании Анна Лебсак-Клейманс уверена, что рост числа убыточных фэшн-марок в массовом сегменте связан с высокой конкуренцией и большим количеством скидок. Карпов раскрыл, почему продавцы одежды терпят убытки.

«Во-первых, ушло не так много западных производителей. Во-вторых, онлайн сегодня является самым главным препятствием для развития традиционного магазинного ретейла. На маркетплейсах также мы видим различных случайных игроков отрасли, которые, не просчитав до конца свою экономику, формируют иную ценовую политику. У традиционного фэшн-ретейла достаточно большая нагрузка, ему сложно выживать. Надо отметить, что они торгуют одним и тем же товаром, значительная доля которого производится за границей. Поэтому сложно говорить, что у нас вдруг появилось огромное количество российских брендов. Они-то появились, но отшиты все равно в Азии. Все это не дает особенного конкурентного преимущества», - рассказал он.