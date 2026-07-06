Убивают скидками: Почему российские ретейлеры одежды погрязли в убытках
Андрей Карпов назвал случайных селлеров на онлайн-площадках главными врагами фэшн-ретейла.
Более широкая линейка товаров и демпинг со стороны маркетплейсов являются основными причинами, не дающими выживать российским фэшн-ретейлерам. Об этом НСН рассказал эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.
Порядка 34% крупных российских ретейлеров одежды массового сегмента получили убытки в 2025 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные компании Fashion Consulting Group. Гендиректор компании Анна Лебсак-Клейманс уверена, что рост числа убыточных фэшн-марок в массовом сегменте связан с высокой конкуренцией и большим количеством скидок. Карпов раскрыл, почему продавцы одежды терпят убытки.
«Во-первых, ушло не так много западных производителей. Во-вторых, онлайн сегодня является самым главным препятствием для развития традиционного магазинного ретейла. На маркетплейсах также мы видим различных случайных игроков отрасли, которые, не просчитав до конца свою экономику, формируют иную ценовую политику. У традиционного фэшн-ретейла достаточно большая нагрузка, ему сложно выживать. Надо отметить, что они торгуют одним и тем же товаром, значительная доля которого производится за границей. Поэтому сложно говорить, что у нас вдруг появилось огромное количество российских брендов. Они-то появились, но отшиты все равно в Азии. Все это не дает особенного конкурентного преимущества», - рассказал он.
По словам Карпова, неопытные игроки на онлайн-площадках сегодня часто демпингуют, что отражается на экономике всего фэшн-ретейла.
«Если раньше фэшн-ретейл конкурировал между собой, то теперь он очень сильно конкурирует с селлерами на маркетплейсах. Мы постоянно слышим, что селлеры банкротятся, потому что они что-то не просчитали. А когда не просчитали, то и выставили более низкую цену. В итоге они своими действиями навредили экономике и другому организованному фэшн-ретейлу. Так что маркетплейсы, которые предлагают более широкую линейку и низкие цены, – самая главная причина убытков фэшн-марок в массовом сегменте», - подытожил он.
Ранее Карпов заявил НСН, что российский ретейл переживает процесс трансформации, но это не значит, что все закроются и обанкротятся, просто будут подстраиваться под новую модель покупательской активности.
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