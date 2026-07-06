Экс-игрок сборной России назвал беспределом отмену красной карточки на ЧМ

По его словам, подобного прецедента в истории мирового футбола еще не было. Кирьяков также отметил, что произошедшее говорит о том, что США пытаются руководить не только в политике, но и в спорте.

«Чтобы вот так быстренько одним звонком все решить — это вообще непонятно. Разочарование не только у болельщиков, но и у специалистов и журналистов во всем мире», - указал эксперт.

Кирьяков добавил, что отмена красной карточки «станет огромным негативным фактором» против президента ФИФА Джанни Инфантино на следующих выборах главы организации.

Ранее игрок американской сборной Фоларин Балогун получил прямую красную карточку за фол в матче против сборной Боснии и Герцеговины. По правилам он должен был пропустить следующую игру, однако дисциплинарный комитет ФИФА приостановил наказание, разрешив ему сыграть против команды Бельгии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».