Врач предупредила о опасных последствиях злоупотребления авокадо

Авокадо считается суперфудом, однако при чрезмерном употреблении этот продукт способен нанести серьезный вред здоровью. О скрытых рисках популярного плода рассказала эндокринолог «СМ-Клиника» Анастасия Алтунина в беседе с «Лентой.ру».

Специалист подчеркнула, что авокадо является очень калорийным продуктом — в одном среднем плоде содержится около 300-350 килокалорий и примерно 30 граммов жиров. По энергетической ценности это сопоставимо с хорошей порцией свинины или целой плиткой шоколада, поэтому ежедневное употребление одного-двух плодов со временем может привести к появлению лишнего веса.