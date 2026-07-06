Врач предупредила о опасных последствиях злоупотребления авокадо

Авокадо считается суперфудом, однако при чрезмерном употреблении этот продукт способен нанести серьезный вред здоровью. О скрытых рисках популярного плода рассказала эндокринолог «СМ-Клиника» Анастасия Алтунина в беседе с «Лентой.ру».

Специалист подчеркнула, что авокадо является очень калорийным продуктом — в одном среднем плоде содержится около 300-350 килокалорий и примерно 30 граммов жиров. По энергетической ценности это сопоставимо с хорошей порцией свинины или целой плиткой шоколада, поэтому ежедневное употребление одного-двух плодов со временем может привести к появлению лишнего веса.

Диетолог назвала безопасную дозу клубники в день

Авокадо также стимулирует активное выделение желчи, поскольку для переваривания жиров организму требуется интенсивная работа пищеварительной системы. При желчнокаменной болезни или склонности к застою желчи большое количество этого продукта может спровоцировать сокращение желчного пузыря и опасное движение камней.

Кроме того, врач предупредила, что авокадо способно снижать эффективность препаратов, влияющих на свертываемость крови, в первую очередь варфарина. Также употребление плода может вызывать вздутие живота, повышенное газообразование, урчание и чувство дискомфорта.

Диетолог Марият Мухина в беседе с НСН ранее назвала неочевидный продукт, вызывающий диабет.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Николай Гынгазов
ТЕГИ:ЗдоровьеФруктыПродуктыВрачи

Горячие новости

Все новости

партнеры