Врач предупредила о опасных последствиях злоупотребления авокадо
Авокадо считается суперфудом, однако при чрезмерном употреблении этот продукт способен нанести серьезный вред здоровью. О скрытых рисках популярного плода рассказала эндокринолог «СМ-Клиника» Анастасия Алтунина в беседе с «Лентой.ру».
Специалист подчеркнула, что авокадо является очень калорийным продуктом — в одном среднем плоде содержится около 300-350 килокалорий и примерно 30 граммов жиров. По энергетической ценности это сопоставимо с хорошей порцией свинины или целой плиткой шоколада, поэтому ежедневное употребление одного-двух плодов со временем может привести к появлению лишнего веса.
Авокадо также стимулирует активное выделение желчи, поскольку для переваривания жиров организму требуется интенсивная работа пищеварительной системы. При желчнокаменной болезни или склонности к застою желчи большое количество этого продукта может спровоцировать сокращение желчного пузыря и опасное движение камней.
Кроме того, врач предупредила, что авокадо способно снижать эффективность препаратов, влияющих на свертываемость крови, в первую очередь варфарина. Также употребление плода может вызывать вздутие живота, повышенное газообразование, урчание и чувство дискомфорта.
Диетолог Марият Мухина в беседе с НСН ранее назвала неочевидный продукт, вызывающий диабет.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Врач предупредила о опасных последствиях злоупотребления авокадо
- Убивают скидками: Почему российские ретейлеры одежды погрязли в убытках
- Рябков: Сроки визита Уиткоффа и Кушнера в Москву будут согласованы оперативно
- В Новосибирской области впервые объявили режим беспилотной опасности
- Не «Рокки» и не «Рэмбо»: Шнейдеров назвал главные фильмы Сильвестра Сталлоне
- Экс-игрок сборной России назвал беспределом отмену красной карточки на ЧМ
- Мураками отказался считать ИИ конкурентом
- Россиянам посоветовали требовать прибавку к зарплате при возвращении на прошлую работу
- В Госдуме оценили идею раздельного обучения мальчиков и девочек в школах
- Фетисов ждет матч легенд хоккея США и России