Врач раскрыл секрет хорошего здоровья без походов в спортзал
Прогулки являются одним из самых простых и эффективных способов поддерживать здоровье без изнурительных тренировок в спортзале. Об этом старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» Кирилл Антонов рассказал в беседе с «Лентой.ру».
Специалист пояснил, что во время обыкновенной ходьбы улучшается кровообращение, мышцы получают больше кислорода, а дыхание становится глубже и ровнее. Благодаря этому удается быстро проснуться, снять внутреннее напряжение и быстрее восстановиться после умственных нагрузок.
По словам врача, такая физическая активность без посещения спортзала тренирует сердечную мышцу, держит сосуды в тонусе, улучшает работу мозга и память. Регулярная ходьба также постепенно снижает риск многих проблем, связанных с малоподвижным образом жизни, и помогает немного сбросить лишний вес.
Чтобы прогулки приносили реальную пользу, Антонов рекомендовал гулять ежедневно минимум 20-30 минут в спокойном или умеренном темпе. При хорошем самочувствии обычную ходьбу можно чередовать с более быстрой, что даст дополнительную нагрузку на сердце и сосуды.
Эксперт по фитнесу ранее напомнил россиянам о пользе ходьбы по лестнице, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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