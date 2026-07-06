Врач раскрыл секрет хорошего здоровья без походов в спортзал

Прогулки являются одним из самых простых и эффективных способов поддерживать здоровье без изнурительных тренировок в спортзале. Об этом старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» Кирилл Антонов рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Специалист пояснил, что во время обыкновенной ходьбы улучшается кровообращение, мышцы получают больше кислорода, а дыхание становится глубже и ровнее. Благодаря этому удается быстро проснуться, снять внутреннее напряжение и быстрее восстановиться после умственных нагрузок.