Рябков: Сроки визита Уиткоффа и Кушнера в Москву будут согласованы оперативно
Визит в Россию американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера стоит на повестке, однако о сроках говорить пока рано. Как пишет ТАСС, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
На полях XXIV Международной школы ПИР-центра по проблемам глобальной безопасности он отметил, что при необходимости сроки могут быть согласованы «весьма оперативно».
«Соответствующие уведомления, сообщения, безусловно, последуют сразу же», - заключил дипломат.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в рамках обсуждаемого визита в Россию Уиткоффа и Кушнера в Москве хотели бы понять позицию Вашингтона по Украине после прошедшего в Эвиане саммита «Большой семёрки» (G7). сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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