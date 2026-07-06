Рябков: Сроки визита Уиткоффа и Кушнера в Москву будут согласованы оперативно

На полях XXIV Международной школы ПИР-центра по проблемам глобальной безопасности он отметил, что при необходимости сроки могут быть согласованы «весьма оперативно».

«Соответствующие уведомления, сообщения, безусловно, последуют сразу же», - заключил дипломат.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в рамках обсуждаемого визита в Россию Уиткоффа и Кушнера в Москве хотели бы понять позицию Вашингтона по Украине после прошедшего в Эвиане саммита «Большой семёрки» (G7). сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

