Эстонию лишили права проведения ЧЕ по стрельбе из-за недопуска россиян

Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия 2027 года перенесен из Таллина в испанскую Гранаду после отказа Эстонии допустить к участию спортсменов из России и Белоруссии. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR, пишут «Известия».

В Европейской стрелковой конфедерации пояснили, что турнир станет квалификационным этапом к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе и Европейским играм 2027 года. Поэтому к участию должны быть допущены все спортсмены, имеющие соответствующее право.

Дегтярев: FISU допустила до соревнований всех российских спортсменов

Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допускает спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.

На официальном сайте Европейской стрелковой конфедерации местом проведения соревнований уже указана Гранада. Чемпионат пройдет там с 3 по 9 марта 2027 года.

В конце июня в Европейской конфедерации были восстановлены в правах российские фехтовальщики, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпортсменыРоссиянеСтрельбаЭстония

Горячие новости

Все новости

партнеры