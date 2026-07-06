Эстонию лишили права проведения ЧЕ по стрельбе из-за недопуска россиян
Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия 2027 года перенесен из Таллина в испанскую Гранаду после отказа Эстонии допустить к участию спортсменов из России и Белоруссии. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR, пишут «Известия».
В Европейской стрелковой конфедерации пояснили, что турнир станет квалификационным этапом к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе и Европейским играм 2027 года. Поэтому к участию должны быть допущены все спортсмены, имеющие соответствующее право.
Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допускает спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.
На официальном сайте Европейской стрелковой конфедерации местом проведения соревнований уже указана Гранада. Чемпионат пройдет там с 3 по 9 марта 2027 года.
В конце июня в Европейской конфедерации были восстановлены в правах российские фехтовальщики, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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