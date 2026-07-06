«Сильвестр Сталлоне – человек, на мой взгляд, с абсолютно уникальной карьерой, который начинал с фильмов для взрослых, а потом сделал из себя мегазвезду. Для меня Сталлоне – это не «Рокки» и не «Рэмбо», а франшиза «Неудержимые», снятая с огромным юмором, с большим количеством оммажей и с огромным уважением к своим коллегам по боевикам прошлых лет. Там снимались и Дольф Лундгрен, и ушедший Чак Норрис, и Ван Дамм. Это сделано с тактом, весело. Но я не думаю, что Слай когда-нибудь получит «Оскар», потому что он все-таки у всех ассоциируется с горой мускулов и с боевиками. Это не очень оскаровская история. У него есть откровенно неудачные фильмы, он много раз номинировался на «Золотую малину». Мне кажется, что ему и нужен этот «Оскар». У него есть народная любовь. Слай нашел свою нишу, и в этой нише он абсолютно неповторим. Да, нишевый актер», - рассказал он.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев раскрыл НСН, почему боевик «Охота за тенью» с Джеки Чаном провалился в российском прокате.

