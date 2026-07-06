В Новосибирской области впервые объявили режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности впервые объявлен на территории Новосибирской области. Об этом 6 июля сообщили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, передает «Известия».

Соответствующее сообщение появилось на канале службы в мессенджере «Макс» в 21.45 по местному времени (17:45 мск). Жителей этого сибирского региона призвали по возможности оставаться дома и укрываться в помещениях без окон с капитальными стенами, а также не подходить к окнам.