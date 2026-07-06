В Новосибирской области впервые объявили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности впервые объявлен на территории Новосибирской области. Об этом 6 июля сообщили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, передает «Известия».
Соответствующее сообщение появилось на канале службы в мессенджере «Макс» в 21.45 по местному времени (17:45 мск). Жителей этого сибирского региона призвали по возможности оставаться дома и укрываться в помещениях без окон с капитальными стенами, а также не подходить к окнам.
Тем, кто в момент объявления режима находится на улице или в автотранспорте, рекомендовано проследовать в ближайшее укрытие или иное безопасное место. «Телефон экстренных оперативных служб — 112», – напомнили в ведомстве.
Ранее в соседней Омской области впервые сбили беспилотники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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