В Новосибирской области впервые объявили режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности впервые объявлен на территории Новосибирской области. Об этом 6 июля сообщили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, передает «Известия».

Соответствующее сообщение появилось на канале службы в мессенджере «Макс» в 21.45 по местному времени (17:45 мск). Жителей этого сибирского региона призвали по возможности оставаться дома и укрываться в помещениях без окон с капитальными стенами, а также не подходить к окнам.

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Тем, кто в момент объявления режима находится на улице или в автотранспорте, рекомендовано проследовать в ближайшее укрытие или иное безопасное место. «Телефон экстренных оперативных служб — 112», – напомнили в ведомстве.

Ранее в соседней Омской области впервые сбили беспилотники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:БезопасностьБеспилотникиНовосибирская Область

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