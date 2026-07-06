Мураками отказался считать ИИ конкурентом

Он пояснил, что его тексты сильно отличаются от того, что могут создать нейросети. И в этой связи говорить о какой-либо конкуренции не приходится.

Мураками отметил, что ИИ учитывает всё произошедшее ранее и проводит параллели, однако он пишет книги совершенно иначе - будущие персонажи внезапно появляются перед ним.

«Это не то, что может родиться из аналогий. Искусственный интеллект, вероятно, на такое не способен», - заключил писатель.

Ранее Мураками выпустил новый роман «История Кахо». Это первое произведение писателя, в котором центральным персонажем стала женщина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

