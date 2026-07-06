Трамп: БПЛА в украинском конфликте превратились в машины-убийцы

По словам американского лидера, технологии беспилотных летательных аппаратов стали настолько важным фактором, что сложно было предположить их ключевую роль в современных боевых действиях. Трамп подчеркнул, что даже попытка укрыться за деревом не спасает от обнаружения и удара со стороны БПЛА.

Президент США также анонсировал, что вопрос завершения конфликта на Украине будет вынесен на повестку предстоящего саммита НАТО в Турции. Он отметил, что противостояние находится значительно ближе к завершению, чем принято считать, сообщает «Известия».

Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что глава Белого дома последователен в своей позиции по украинскому конфликту, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

