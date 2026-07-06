Трамп: БПЛА в украинском конфликте превратились в машины-убийцы
Беспилотники в ходе украинского конфликта превратились в настоящие машины-убийцы, способные обнаружить и поразить военнослужащего даже за укрытием. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме.
По словам американского лидера, технологии беспилотных летательных аппаратов стали настолько важным фактором, что сложно было предположить их ключевую роль в современных боевых действиях. Трамп подчеркнул, что даже попытка укрыться за деревом не спасает от обнаружения и удара со стороны БПЛА.
Президент США также анонсировал, что вопрос завершения конфликта на Украине будет вынесен на повестку предстоящего саммита НАТО в Турции. Он отметил, что противостояние находится значительно ближе к завершению, чем принято считать, сообщает «Известия».
Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что глава Белого дома последователен в своей позиции по украинскому конфликту, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Трамп: БПЛА в украинском конфликте превратились в машины-убийцы
- Врач предупредила о опасных последствиях злоупотребления авокадо
- Убивают скидками: Почему российские ретейлеры одежды погрязли в убытках
- Рябков: Сроки визита Уиткоффа и Кушнера в Москву будут согласованы оперативно
- В Новосибирской области впервые объявили режим беспилотной опасности
- Не «Рокки» и не «Рэмбо»: Шнейдеров назвал главные фильмы Сильвестра Сталлоне
- Экс-игрок сборной России назвал беспределом отмену красной карточки на ЧМ
- Мураками отказался считать ИИ конкурентом
- Россиянам посоветовали требовать прибавку к зарплате при возвращении на прошлую работу
- В Госдуме оценили идею раздельного обучения мальчиков и девочек в школах