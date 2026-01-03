Она также пожелала всем сохранить и приумножить то, что есть.

«Если брать основные события 2025 года, во-первых, хорошо, что планета пока уцелела, и то, что все-таки свершилась попытка диалога между Россией и Америкой. То есть начались какие-то переговорные процессы, что, безусловно, не может не обнадеживать. От 2026 года у меня ожидание одно - сохранить то, что имеется, и приумножить лучшее, что осталось», - заключила собеседница НСН.

Известные иллюзионисты братья Сафроновы ранее рассказали «Культурному гиду НСН», как на одном из концертов Светланы Сургановой, ее «протыкали саблями и засовывали в маленькую коробочку», назвав певицу бесстрашной и безумно талантливой.

