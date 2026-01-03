«Выполнили обещание!»: Сурганова назвала главные события 2025 года

Выход альбома песен Юла Абрамова стал выполнением «20-летнего обещания», сказала в эфире НСН Светлана Сурганова, назвав обнадеживающими для будущего планеты переговоры России и США.

Лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова в интервью НСН подвела музыкальные итоги 2025 года, обрадовавшись и началу политического диалога между Москвой и Вашингтоном.

«2025-й год стал годом выхода альбома песен Юла Абрамова, нашего замечательного друга, которого с нами нет уже много лет. Мы выполнили свое, теперь уже 20-летнее обещание. Тем не менее, эта пластинка вышла своевременно, она получилась очень качественной, очень осознанной. У нас случилась очень хорошая презентация этой программы в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. На этом концерте присутствовала мама Юла Абрамова, она одобрила программу, и теперь сможет с лёгким сердцем слушать песни своего единственного сына», - подчеркнула певица.
«Становлюсь алмазом!»: Светлана Сурганова о новом альбоме и уральских сюрпризах

Она также пожелала всем сохранить и приумножить то, что есть.

«Если брать основные события 2025 года, во-первых, хорошо, что планета пока уцелела, и то, что все-таки свершилась попытка диалога между Россией и Америкой. То есть начались какие-то переговорные процессы, что, безусловно, не может не обнадеживать. От 2026 года у меня ожидание одно - сохранить то, что имеется, и приумножить лучшее, что осталось», - заключила собеседница НСН.

Известные иллюзионисты братья Сафроновы ранее рассказали «Культурному гиду НСН», как на одном из концертов Светланы Сургановой, ее «протыкали саблями и засовывали в маленькую коробочку», назвав певицу бесстрашной и безумно талантливой.

ФОТО: Фото предоставлено пресс-службой СиО, автор фото Ольга Табацкая
