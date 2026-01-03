Франция вернулась в пятерку основных поставщиков игристого в Россию

Объём поставок из Италии составил 93,6 миллиона долларов, хотя за год он снизился на 7 %. На втором и третьем местах, как и годом ранее, оказались Латвия с показателем почти в 61 миллионов долларов (снижение на 6%) и Польша с объёмом в 9,6 миллиона долларов (снижение на 24%). Заметным событием стало возвращение Франции в пятёрку главных поставщиков: за год она увеличила поставки в 8,2 раза, доведя их до 8,2 миллиона долларов, — впервые с 2022 года.

Пятую строчку заняла Армения, которая почти вдвое нарастила экспорт игристого вина в Россию, достигнув показателя в 4,2 миллиона долларов. Кроме того, в топ‑10 стран‑поставщиков вошли Испания (около 3 млн долларов), Литва (2,7 миллиона долларов), Португалия (2,5 миллиона долларов), Грузия (1,3 миллиона долларов) и Германия (836 тысяч долларов).

Ранее первый зампред комитета Госдумы Николай Валуев заявил, что инициативу о запрете продажи несовершеннолетним безалкогольных напитков, оформленных как алкоголь, следует обсуждать только после анализа реального масштаба проблемы

