Трамп: Мадуро и его жена направляются в Нью-Йорк
Захваченные американскими военными президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга направляются в Нью-Йорк, сообщил президент США Дональд Трамп.
По его словам, Мадуро и его жену вывезли из Венесуэлы на вертолете и высадили на корабль, на котором их доставят в Нью-Йорк,
Кроме того, Трамп признал, что США планировали провести операцию по захвату Мадуро 2-4 дня назад, но она переносилась из-за плохой погоды. Трамп также рассказал, что он наблюдал за проведением операции в Венесуэле из своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде.
Президент США в эфире Fox News подчеркнул, что потерь среди личного состава США нет. Он уверяет, что общался с Мадуро неделю назад и призывал его добровольно сдаться.
Трамп допустил, что США могут провести вторую волну ударов по Венесуэле. Он заявил, что США будут решать «политическое будущее Венесуэлы, будут сильно вовлечены в нефтедобычу в Венесуэле и не позволят кому-то без их согласия занять пост президента Венесуэлы».
Ранее США предъявили Мадуро и его жене обвинения в «наркотерроризме», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
