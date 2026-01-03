Аналитик Кызыл: Атака США на Венесуэлу может сильно ударить по мировой экономике
Финансовый аналитик и экономический обозреватель Берат Кызыл высказал опасения, что военная атака США на Венесуэлу способна спровоцировать серию негативных последствий — не только для мировой экономики, но и для геополитической обстановки, в частности, привести к росту напряжённости в Чёрном море, передает РИА Новости.
Эксперт предупредил: обострение ситуации вокруг Венесуэлы не ограничится регионом и затронет всю Латинскую Америку, запустив цепочку разрушительных последствий для мировых рынков.
«Глобальная экономика зазвучит тревожным сигналом», — резюмировал Кызыл.
Ночью в субботу в венесуэльской столице Каракасе прогремели взрывы. Очевидцы сообщили, что хлопки были слышны в различных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара (Майкетия) и в порту Ла‑Гуайра. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты провели масштабную военную операцию против Венесуэлы, в ходе которой президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены за пределы страны, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Балерина Большого театра рассказала о третьем материнстве и вдохновении
- Аналитик Кызыл: Атака США на Венесуэлу может сильно ударить по мировой экономике
- Главы Евросовета и ЕК выступили за мирный переход власти в Венесуэле
- В Польше вспыхнул скандал из-за ошибки Туска в новогоднем обращении
- Франция вернулась в пятерку основных поставщиков игристого в Россию
- «Выполнили обещание!»: Сурганова назвала главные события 2025 года
- Трамп: Мадуро и его жена направляются в Нью-Йорк
- Как первый «миллиардер-2026» «Чебурашка-2» поможет кинотеатрам в «праздничной конкуренции»
- «Металлург» поместил Кузнецова в список отказов
- В Тульской области произошло ДТП с пассажирским автобусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru