Аналитик Кызыл: Атака США на Венесуэлу может сильно ударить по мировой экономике

Эксперт предупредил: обострение ситуации вокруг Венесуэлы не ограничится регионом и затронет всю Латинскую Америку, запустив цепочку разрушительных последствий для мировых рынков.

«Глобальная экономика зазвучит тревожным сигналом», — резюмировал Кызыл.

Ночью в субботу в венесуэльской столице Каракасе прогремели взрывы. Очевидцы сообщили, что хлопки были слышны в различных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара (Майкетия) и в порту Ла‑Гуайра. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты провели масштабную военную операцию против Венесуэлы, в ходе которой президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены за пределы страны, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

