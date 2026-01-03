Главы Евросовета и ЕК выступили за мирный переход власти в Венесуэле

Кошта подчеркнул, что ЕС будет и далее содействовать поиску мирного, демократического и инклюзивного решения венесуэльского кризиса. Он также призвал к снижению напряжённости и разрешению конфликта строго в рамках международного права и принципов, зафиксированных в Уставе ООН.

С аналогичной позицией выступила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В публикации на своей странице в соцсетях она отметила, что ЕК поддерживает исключительно мирный и демократический переход власти в Венесуэле, при этом любое принимаемое решение обязано соответствовать нормам международного права и положениям Устава ООН.

Сегодня США осуществили серию ударов по Каракасу — столице Венесуэлы. В результате Николас Мадуро вместе с супругой Силией Флорес были захвачены и вывезены за пределы страны. В отношении Мадуро выдвинуты обвинения в участии в сговоре с целью осуществления «наркотерроризма», незаконном ввозе наркотиков, а также в хранении оружия, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

