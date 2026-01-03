В Тульской области произошло ДТП с пассажирским автобусом
Два человека госпитализированы в результате ДТП с автобусом в Тульской области, сообщили в МВД.
Пострадавшие получили травмы, не угрожающие жизни. По данным источника РЕН ТВ, у них диагностированы переломы. Остальным пассажирам оказывают помощь на месте.
В МВД отметили, что в автобусе было 33 человека.
Инцидент произошел в 15:30 в районе деревни Колодези Богородицкого района, сообщили в пресс-службе госавтоинспекции.
Ранее микроавтобус Toyota Hiace с пассажирами врезался в дерево в Нюрбинском районе Якутии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru