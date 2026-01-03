В Польше вспыхнул скандал из-за ошибки Туска в новогоднем обращении

Как напоминает издание Fakt, официальной датой основания польского государства считается 966 год — момент крещения князя Мешко I и принятия христианства. Слова премьера вызвали широкий резонанс: их активно обсуждают в соцсетях и в политических кругах.



Глава фракции «Право и справедливость» Мариуш Блащак заявил, что начало польской истории традиционно связывают с Крещением, и выразил недоумение по поводу слов Туска. Польский историк Камиль Яницкий также счел заявление премьера неоднозначным и неуместным для новогоднего выступления.

Ранее Туск заявил, что исход конфликта на Украине будет зависеть от сохранения единства между Киевом и западными странами, тогда как разобщенность может привести к их поражению, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

