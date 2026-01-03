В Польше вспыхнул скандал из-за ошибки Туска в новогоднем обращении

Премьер‑министр Польши Дональд Туск подвергся критике со стороны депутатов после новогоднего обращения. Причина — его заявление о том, что 2026 год станет тысячелетним юбилеем Польши.

СМИ: Лидеры ЕС обсудили ситуацию на Украине после атаки на резиденцию Путина

Как напоминает издание Fakt, официальной датой основания польского государства считается 966 год — момент крещения князя Мешко I и принятия христианства. Слова премьера вызвали широкий резонанс: их активно обсуждают в соцсетях и в политических кругах.

Глава фракции «Право и справедливость» Мариуш Блащак заявил, что начало польской истории традиционно связывают с Крещением, и выразил недоумение по поводу слов Туска. Польский историк Камиль Яницкий также счел заявление премьера неоднозначным и неуместным для новогоднего выступления.

Ранее Туск заявил, что исход конфликта на Украине будет зависеть от сохранения единства между Киевом и западными странами, тогда как разобщенность может привести к их поражению, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СкандалНовый ГодПольшаПолитика

Горячие новости

Все новости

партнеры