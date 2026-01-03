«Металлург» поместил Кузнецова в список отказов

Магнитогорский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» включил нападающего Евгения Кузнецова — обладателя Кубка Стэнли — в список отказов. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

У других клубов лиги есть 48 часов, чтобы заявить права на хоккеиста.

Евгений Кузнецов, ранее выступавший за американские клубы НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз», присоединился к «Металлургу» 1 октября. В 15 матчах за новую команду 33‑летний форвард отметился одной заброшенной шайбой и восемью передачами; первая шайба была забита им лишь в 14‑й игре.

Ранее экс-игрок сборной России по футболу Александр Мостовой в беседе с НСН назвал рекорд русского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина главным спортивным событием 2025 года.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
