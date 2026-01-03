Балерина Большого театра рассказала о третьем материнстве и вдохновении

Балерина Евгения Образцова рассказала НСН, что в 2025 году она в третий раз стала мамой, что вдохновило ее и как артистку.

Заслуженная артистка России, прима-балерина Большого театра Евгения Образцова в эфире НСН рассказала, что стало для нее самым важным в уходящем 2025 году.

От Нью-Йорка до «Ленинграда»: Балерина Евгения Образцова о знаковых постановках, кино и роке
«Ушедший год для меня стал очень важным, потому что мне довелось в третий раз стать мамой. Год был посвящен материнству, ощущению счастья, наполненности, вдохновения, которое распространяется не только на мою обычную жизнь, но и, разумеется, на мое творчество. Это вдохновляет меня как балерину, как артистку. Для меня огромное значение стали иметь именно мои проекты. Наконец захотелось реализовать всё то, что было когда-либо задумано, но почему-то не получалось: не хватало времени, каких-то возможностей, сил. А теперь это становится, пожалуй, главным, что я хотела бы делать в ближайшее время. Именно этому я и посвящу новый 2026 год», — сказала собеседница НСН.
Балерина Образцова объяснила, почему артисты заслуживают свой праздник

Она также поздравила россиян с Новым годом и пожелала только хороших новостей.

«От всей души поздравляю вас с наступившим Новым годом! Я желаю в Новом году всем счастья, здоровья, отличного настроения и только хороших новостей», — отметила артистка.

Ранее Образцова рассказала НСН, что сегодня балетная публика сильно помолодела, молодежь ходит на балет регулярно, это событие перестало быть грандиозным выходом в свет, которое планируют за много месяцев.

