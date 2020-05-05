Стало известно о состоянии заразившегося коронавирусом Михаила Мишустина

Самочувствие премьер-министра РФ Михаила Мишустина, заразившегося коронавирусной инфекцией, нормальное, его лечение в одной из государственных клиник идет по плану. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.

Он также рассказал, что для лечения премьера медики используют препараты, рекомендованные Минздравом пациентам для лечения коронавируса.

Стали известны подробности о заразившемся коронавирусом Мишустине

Пресс-секретарь также отметил, что Мишустин активно общается с коллегами по телефону.

Михаил Мишустин на прошлой неделе сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что взятый у него тест на COVID-19 показал положительный результат на коронавирус.

Президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в эфире НСН заявил, что даже в условиях карантина российский премьер-министр будет участвовать в жизни страны, и больших проблем в управлении не будет.


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ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
ТЕГИ:КоронавирусМихаил Мишустин
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