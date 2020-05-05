Стало известно о состоянии заразившегося коронавирусом Михаила Мишустина
Самочувствие премьер-министра РФ Михаила Мишустина, заразившегося коронавирусной инфекцией, нормальное, его лечение в одной из государственных клиник идет по плану. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.
Он также рассказал, что для лечения премьера медики используют препараты, рекомендованные Минздравом пациентам для лечения коронавируса.
Пресс-секретарь также отметил, что Мишустин активно общается с коллегами по телефону.
Михаил Мишустин на прошлой неделе сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что взятый у него тест на COVID-19 показал положительный результат на коронавирус.
Президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в эфире НСН заявил, что даже в условиях карантина российский премьер-министр будет участвовать в жизни страны, и больших проблем в управлении не будет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru