Стало известно о состоянии заразившегося коронавирусом Михаила Мишустина

Самочувствие премьер-министра РФ Михаила Мишустина, заразившегося коронавирусной инфекцией, нормальное, его лечение в одной из государственных клиник идет по плану. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.

Он также рассказал, что для лечения премьера медики используют препараты, рекомендованные Минздравом пациентам для лечения коронавируса.