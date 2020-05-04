Стали известны подробности о заразившемся коронавирусом Мишустине
Российский премьер-министр Михаил Мишустин, заразившийся коронавиусом, чувствует себя хорошо и продолжает работу, заявил его прес-секретарь Борис Беляков.
«Михаил Владимирович остается под наблюдением специалистов. Продолжает лечение. Самочувствие в целом нормальное», — цитирует ТАСС его слова. Беляков также подчеркнул, что Мишустин «работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону».
Напомним, что в конце апреля стало известно о том, что Михаил Мишустин заболел коронавирусной инфекцией и ушел в режим самоизоляции. Исполняющим обязанности главы правительства стал вице-премьер Андрей Белоусов. При этом Мишустин заявил, что, несмотря на его болезнь, правительство будет продолжать работу в штатном режиме.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru