Принц Чарльз, Борис Джонсон, Михаил Мишустин...

У главы правительства России Михаила Мишустина выявлен коронавирус. Об этом, как передает ТАСС, он сам сообщил во время видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным. Премьер-министр заявил, что в соответствии с требованиями Роспотребнадзора он «должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей». На это время исполняющим обязанности главы правительства Мишустин назвал первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в эфире НСН напомнил, что случай Мишустина совсем не уникальный.

«Напомню, до этого были положительные пробы на коронавирус, которые, правда, потом не подтвердились, у президента Бразилии. Переболел коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, наследник британского престола принц Чарльз. Поэтому нельзя сказать, что это история уникальная. Вирус настолько коварен, что даже при соблюдении всех мер безопасности существует риск подхватить эту заразу», - указал он.

По мнению эксперта, на работе правительства болезнь премьер-министра ощутимо не скажется.

«Когда сегодня Мишустин докладывал президенту, что у него положительный результат теста, выглядел он вполне нормально. Думаю, он в любом случае будет в контакте с правительством по видеосвязи. У нас понятная история, кто на время его отсутствия исполняет обязанности премьер-министра, это первый вице-премьер Андрей Белоусов. Поэтому здесь не стоит ожидать больших проблем», - подчеркнул Минченко.