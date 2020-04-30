Принц Чарльз, Борис Джонсон, Михаил Мишустин...
Президент холдинга «Минченко консалтинг» в эфире НСН рассказал, как отразится на работе правительства выявленная у Мишустина коронавирсуная инфекция.
У главы правительства России Михаила Мишустина выявлен коронавирус. Об этом, как передает ТАСС, он сам сообщил во время видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным. Премьер-министр заявил, что в соответствии с требованиями Роспотребнадзора он «должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей». На это время исполняющим обязанности главы правительства Мишустин назвал первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в эфире НСН напомнил, что случай Мишустина совсем не уникальный.
«Напомню, до этого были положительные пробы на коронавирус, которые, правда, потом не подтвердились, у президента Бразилии. Переболел коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, наследник британского престола принц Чарльз. Поэтому нельзя сказать, что это история уникальная. Вирус настолько коварен, что даже при соблюдении всех мер безопасности существует риск подхватить эту заразу», - указал он.
По мнению эксперта, на работе правительства болезнь премьер-министра ощутимо не скажется.
«Когда сегодня Мишустин докладывал президенту, что у него положительный результат теста, выглядел он вполне нормально. Думаю, он в любом случае будет в контакте с правительством по видеосвязи. У нас понятная история, кто на время его отсутствия исполняет обязанности премьер-министра, это первый вице-премьер Андрей Белоусов. Поэтому здесь не стоит ожидать больших проблем», - подчеркнул Минченко.
Не отразится на правительстве и недавний скандал вокруг Белоусова. Напомним, некоторые СМИ и телеграм-каналы утверждали, что именно он пролоббировал включение в списки системообразующих компаний букмекерской конторы «Фонбет».
«Любая значимая фигура в политике неизбежно подвергается информационным атакам. Если тебя не атакуют в информационном поле, значит, ты никто, ничего из себя не представляешь. Любой государственный деятель, который проводит определенный курс, естественно, натыкается на сопротивление. Думаю, назначение Андрея Белоусова исполняющим обязанности премьер-министра – самое понятное подтверждение того высокого доверия, которое есть к нему у президента», - отметил политолог.
Не считает он болезнь Мишустина ударом и по его собственной карьере. Напомним, в околополитических медиа отмечали, что назначали Мишустина премьером совсем под другие задачи, не в качестве кризисного менеджера. Поэтому высказывались предположения, что Мишустина могут заменить. Минченко уверен, что премьер благополучно вернется с больничного и продолжит работу в качестве главы кабмина.
«Мишустина назначили выполнять обязанности премьер-министра, которые у нас прописаны в Конституции. С тех пор она кардинально не изменилась с точки зрения полномочий премьер-министра и тех задач, которые перед ним стоят. Была утверждена программа правительства, она так или иначе должна реализовываться. Майский указ президента, который точно так же никто не отменял, - сказал собеседник НСН. - Учитывая темпы роста заболеваемости, уровня смертности в России, а главное – скорость, с которой нарастили коечный фонд, наладили выпуск медицинских масок, санитайзеров, аппаратов искусственной вентиляции легких, Россия и российские власти неплохо смотрятся на фоне других стран. А Михаилу Мишустину остается только пожелать скорейшего выздоровления и возвращения в строй».
Отметим, что президент Путин в ходе видеосвязи выразил надежду, что премьер-министр будет оставаться в такой же хорошей рабочей форме и будет принимать самое активное участие в выработке решений по поддержке граждан, экономики в целом и отдельных пострадавших отраслей.
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