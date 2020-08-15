Стали известны подробности телефонного разговора Путина и Лукашенко
Кремль сообщил подробности о телефонном разговоре президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.
Главы государств позитивно оценили сотрудничество профильных ведомств при передаче 32 россиян, задержанных под Минском, Москве.
«В связи с состоявшимся накануне возвращением в Россию ранее задержанных в Белоруссии 32 граждан дана позитивная оценка тесному взаимодействию профильных ведомств по данному вопросу», - сообщает пресс-служба Кремля.
Также лидеры славянских двух славянских государств выразили надежду на скорое урегулирование ситуации в Белоруссии, где начались протесты после президентских выборов 9 августа. Путин и Лукашенко «отметили важность предотвратить попытки деструктивных сил нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству Москвы и Минска», пишет Lenta.ru.
Массовые протесты в Белоруссии начались после обнародования результатов президентских выборов. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал чуть более 80 процентов голосов. Его главный конкурент Светлана Тихановская - 10 процентов.
Ранее журналист и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН назвал происходящее в республике революцией, отметив, что Лукашенко политически бесперспективен.
«Друзья, в Белоруссии революция. Это страшный сон нашей власти – оранжевая революция. Чем она закончится - неизвестно. Мой прогноз – Александр Григорьевич Лукашенко политически бесперспективен», – прокомментировал он.
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