Стали известны подробности телефонного разговора Путина и Лукашенко

Главы государств позитивно оценили сотрудничество профильных ведомств при передаче 32 россиян, задержанных под Минском, Москве.

«В связи с состоявшимся накануне возвращением в Россию ранее задержанных в Белоруссии 32 граждан дана позитивная оценка тесному взаимодействию профильных ведомств по данному вопросу», - сообщает пресс-служба Кремля.

Также лидеры славянских двух славянских государств выразили надежду на скорое урегулирование ситуации в Белоруссии, где начались протесты после президентских выборов 9 августа. Путин и Лукашенко «отметили важность предотвратить попытки деструктивных сил нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству Москвы и Минска», пишет Lenta.ru.

Массовые протесты в Белоруссии начались после обнародования результатов президентских выборов. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал чуть более 80 процентов голосов. Его главный конкурент Светлана Тихановская - 10 процентов.

Ранее журналист и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН назвал происходящее в республике революцией, отметив, что Лукашенко политически бесперспективен.

«Друзья, в Белоруссии революция. Это страшный сон нашей власти – оранжевая революция. Чем она закончится - неизвестно. Мой прогноз – Александр Григорьевич Лукашенко политически бесперспективен», – прокомментировал он.



